Россия получила ответы от ОЗХО по инциденту в Солсбери

Постоянное представительство РФ получило от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы, возникшие у российской стороны после публикации доклада ОЗХО по инциденту в британском Солсбери.



«У нас возникли вопросы к этому докладу, в частности, складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы; непонятно было, откуда взялся [химикат] BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу», — передает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при организации Александра Шульгина.

Отмечается, что недавно Британия прислала «сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне».

Напомним, ОЗХО оказывала техническое содействие Великобритании и выпустила доклад.