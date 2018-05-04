Минкульт Оренбуржья внес «обкомовскую дачу» в перечень объектов культурного наследия

Министерство культуры Оренбургской области после сноса внесло «обкомовскую дачу» в перечень объектов культурного наследия региона. В список попали семь зданий.

Соответствующий документ опубликован на сайте областного Минкульта.

Снесенное здание попало в реестр под названием «Дача Оренбургского областного комитета КПСС».

Кроме того, в списке оказались «Основание церкви великомученика и целителя Пантелеймона» и «Фонтаны» в Зауральной роще, Станция фильтровальная», «Станция насосная», «Здание отстойника» на улице Набережной Оренбурга. Из объектов Марсова поля объектом культурного наследия также стала метеорологическая станция.

«Срок рассмотрения таких заявлений — 90 рабочих дней. По всем объектам, включенным в приказ министерства, сроки были соблюдены в строгом соответствии с законодательством», — приводит ria56.ru слова представителя министерства.

Напомним, что здание «обкомовской дачи» было разрушено во время рассмотрения заявки о включении в этот перечень. Суд отказался штрафовать собственника, объяснив это отсутствием ограничений на объекте.