Минкульт Оренбуржья обжалует решение суда по «обкомовской даче»

Министерство культуры Оренбургской области сообщило о намерении обжаловать решение суда по «обкомовской даче». Чиновники считают, что ООО «Статус» должно быть оштрафовано за снос бывшего здания детского санатория.

«Необходимые материалы о несоблюдении установленных в законном порядке режимов использования зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание гауптвахты, сер. XIX в.» были представлены в исчерпывающем объеме. Однако суд не усмотрел в действиях ответчика состава административного правонарушения», — говорится в сообщении регионального Минкульта.

Министерство подаст апелляцию в областной суд.

Напомним, что недавно суд отказал в иске Минкульту, требовавшему оштрафовать компанию, которая начала сносить «обкомовскую дачу». В суде решили, что министерство не доказало нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ.