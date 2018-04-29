СМИ: в лондонском театре поставят пьесу об отравлении Литвиненко

Театральную пьесу, посвященную истории отравления в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, поставят на сцене лондонского театра Old Viс.



В основе трехактовой пьесы лежит адаптированный сценарий, написанный британским драматургом Люси Преббл по книге журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга, сообщает The Guardian. Опубликованная в 2016 году книга под названием «Очень дорогой яд» в деталях описывает обстоятельства отравления Литвиненко, в котором Великобритания обвинила Россию.

«В постановке будет вся шпионская мрачная эмоциональность бондианы, и политическая коррупция, и некомпетентность, и зацикленные на стриптиз-клубах убийцы, но также в ее центре будут замечательные поиски правды и хороший парень, который, точно зная, что умрет, пытается раскрыть собственное убийство», — рассказал драматург.

Премьера одноименной пьесы намечена на осень следующего года.

Напомним, в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это привело к дипломатическому конфликту РФ и Великобритании, после которого дипломаты обеих стран были высланы домой.