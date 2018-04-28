Бречалов пообещал сохранить льготы для многодетных семей Ижевска на оплату детсадов

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что власти региона сохранят льготы для многодетных семей Ижевска на оплату детсадов.

«Мы в любом случае найдем выход из этой ситуации и, безусловно, обеспечим в полном объеме», — приводит его слова ТАСС.

Ранее руководитель региона раскритиковал власти Ижевска за неверно сформированный бюджет. По его словам, администрация города не заложила в бюджет средства на льготы для многодетных семей. Бречалов подчеркнул, что на обеспечение самой администрации чиновники не забыли заложить 40 млн рублей.

Глава Удмуртии также напомнил, что администрация Ижевска — единственный муниципалитет, который не заложил в этом году средства на организацию детского оздоровительного отдыха.