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Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию

01:31, 23.04.2018
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию
Фото: mil.ru

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild заявила, что в отношениях с Россией необходим более жесткий курс.

По ее словам, проблема в отношениях России с Западом заключается в поиске «образа врага», который нужен именно Москве. Она добавила, что нужно продолжать давление на Россию при помощи санкций, и сказала, что к диалогу с Кремлем необходимо подходить «с позиции единства и силы».

Ранее СМИ сообщали, что власти Германии хотят освободиться от жестких санкций против РФ.

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