Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild заявила, что в отношениях с Россией необходим более жесткий курс.

По ее словам, проблема в отношениях России с Западом заключается в поиске «образа врага», который нужен именно Москве. Она добавила, что нужно продолжать давление на Россию при помощи санкций, и сказала, что к диалогу с Кремлем необходимо подходить «с позиции единства и силы».

Ранее СМИ сообщали, что власти Германии хотят освободиться от жестких санкций против РФ.