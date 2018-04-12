Минтруда РФ изменит перечень вредных профессий для женщин

Министерство труда и социальной защиты РФ изменит перечень вредных профессий для женщин с учетом их влияния на репродуктивную функцию женщины.

«Актуализация перечня проводится в части пересмотра перечня профессий (выполняемых работ), определения отдельных видов работ, при выполнении которых ограничивается применение труда женщин детородного возраста», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерия Коржа, вопрос об имеющихся в российском законодательстве ограничениях для трудовой деятельности женщин многократно поднимался и обсуждался.

«Мы понимаем, что вопрос крайне деликатный. Его нельзя решать путем разрубания гордиева узла. Тем более он связан напрямую не только со здоровьем на работе, воздействием вредных факторов, но и с репродуктивным здоровьем женщины, развитием демографических трендов», — подчеркнул он.

Ранее правительство РФ утвердило план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.