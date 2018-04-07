Виктории Скрипаль отказали в британской визе из-за неуверенности, что ее сестра Юлия «хочет визита»

Британские власти отказали в предоставлении визы племяннице отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля из-за цели визита и наличия денежных средств на дорожные расходы.



«А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В) В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С) Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», — передает BBC со ссылкой на письмо из консульского отдела.

Также Виктория Скрипаль не доказала наличие средств на дорожные расходы и длительное пребывание в Британии. Скрипаль отметила, что не работает. При этом на вопрос о том, есть ли у нее сбережения, иные доходы или спонсоры, готовые оплатить ее расходы, ответила отрицательно.

Из другого документа, выпущенного посольством России в Великобритании следует, что посольство России готово оказать Виктории Скрипаль всестороннюю помощь. В том числе Виктории предоставят жилье в гостевом доме при посольстве, транспорт из Лондона в Солсбери, услуги переводчика и консульскую поддержку.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Власти Великобритании утверждают, что это сделали спецслужбы России. В результате действия нервно-паралитического вещества оба пострадавших впали в кому. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.

