Губернатор Васильев рассказал о мечте построить в Кирове аналог Эйфелевой башни

Губернатор Кировской области Игорь Васильев мечтает построить в столице региона аналог Эйфелевой башни. На дискуссии об архитектуре Кирова он рассказал, что в городе должен появиться свой символ.

Васильев отметил, что свои символы имеют такие города, как Сидней, Сочи и другие, передает newsler.ru.

Губернатор отметил, что власти города и общественники должны проработать план преображения Кирова. Он подчеркнул, что к 650-летию города федеральный центр может выделить достаточно денег на реализацию проектов.

«Это серьезный повод, чтобы получить федеральное финансирование на реализацию этих проектов», — приводит слова Васильева пресс-служба правительства области.

В дискуссии принимали участие представители архитектурного бюро Wowhaus и Московской архитектурной школы МАРШ. Они рассказали о больших перспективах Кирова. Специалисты отметили большое количество исторических зданий, похвалили ландшафт города и предложили не застраивать овраг, оставив его как рекреационную зону.

Ранее глава администрации Кирова Илья Шульгин предложил построить в овраге Засора школу и спортивный комплекс.