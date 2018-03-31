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Губернатор Васильев рассказал о мечте построить в Кирове аналог Эйфелевой башни

10:22, 31.03.2018 7
Губернатор Васильев рассказал о мечте построить в Кирове аналог Эйфелевой башни
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Губернатор Кировской области Игорь Васильев мечтает построить в столице региона аналог Эйфелевой башни. На дискуссии об архитектуре Кирова он рассказал, что в городе должен появиться свой символ.

Васильев отметил, что свои символы имеют такие города, как Сидней, Сочи и другие, передает newsler.ru.

Губернатор отметил, что власти города и общественники должны проработать план преображения Кирова. Он подчеркнул, что к 650-летию города федеральный центр может выделить достаточно денег на реализацию проектов.

«Это серьезный повод, чтобы получить федеральное финансирование на реализацию этих проектов», — приводит слова Васильева пресс-служба правительства области.

В дискуссии принимали участие представители архитектурного бюро Wowhaus и Московской архитектурной школы МАРШ. Они рассказали о больших перспективах Кирова. Специалисты отметили большое количество исторических зданий, похвалили ландшафт города и предложили не застраивать овраг, оставив его как рекреационную зону.

Ранее глава администрации Кирова Илья Шульгин предложил построить в овраге Засора школу и спортивный комплекс.

ОбществоВластьИнфраструктура Кировская область
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Конечно, аналог Эйфелевой башни, это то, что нужно Кирову больше всего.
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  • Анонимно 31 марта
    у нас уже есть аналог эйфелевой башни,это трамплин на филейке, один в один с парижской башней, и ничего делать не надо, только украсить гирляндами))
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  • Анонимно 31 марта
    может его в париж? так проще и надёжней!
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    Анонимно 31 марта
    а может не только киров в париж, а еще и всю область?
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  • Анонимно 31 марта
    пир во время чумы, у меня в деревне дк стоит еле дышит которому 50+ лет(точную дату постройки не знаю) они в городе шикуют, а для деревень не че не строят
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  • Анонимно 31 марта
    Я, за!
    Надо сделать именно такое, что бы город выделялся!
    Я бы ещё забрал памятник Петру Первому из Москвы, он москвичам всё равно не нравится.
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  • Анонимно 01 апр
    лучше дороги как в Париже))) пусть построит!!!
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