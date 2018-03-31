Губернатор Васильев рассказал о мечте построить в Кирове аналог Эйфелевой башни
Губернатор Кировской области Игорь Васильев мечтает построить в столице региона аналог Эйфелевой башни. На дискуссии об архитектуре Кирова он рассказал, что в городе должен появиться свой символ.
Васильев отметил, что свои символы имеют такие города, как Сидней, Сочи и другие, передает newsler.ru.
Губернатор отметил, что власти города и общественники должны проработать план преображения Кирова. Он подчеркнул, что к 650-летию города федеральный центр может выделить достаточно денег на реализацию проектов.
«Это серьезный повод, чтобы получить федеральное финансирование на реализацию этих проектов», — приводит слова Васильева пресс-служба правительства области.
В дискуссии принимали участие представители архитектурного бюро Wowhaus и Московской архитектурной школы МАРШ. Они рассказали о больших перспективах Кирова. Специалисты отметили большое количество исторических зданий, похвалили ландшафт города и предложили не застраивать овраг, оставив его как рекреационную зону.
Ранее глава администрации Кирова Илья Шульгин предложил построить в овраге Засора школу и спортивный комплекс.ОбществоВластьИнфраструктура Кировская область
комментарии
Надо сделать именно такое, что бы город выделялся!
Я бы ещё забрал памятник Петру Первому из Москвы, он москвичам всё равно не нравится.