В Казани на холме у памятника Вахитову восстановили освещение

Работы включали демонтаж всех 20 опор, их пескоструйную очистку и покраску

На холме у памятника М. Вахитову вновь заработало наружное освещение. Фонари долгое время не функционировали, но в этом году проблему удалось решить. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Казани.

Работы включали демонтаж всех 20 опор, их пескоструйную очистку и покраску. После этого опоры вернули на место и установили 40 новых светодиодных светильников мощностью 40 Вт. Теперь территория будет лучше освещена, что создаст более комфортные условия для прогулок.

Также в казанских поселках установили 938 новых светильников по республиканской программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Татарстана».



Анастасия Фартыгина