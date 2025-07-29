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В Казани на холме у памятника Вахитову восстановили освещение

12:44, 29.07.2025

Работы включали демонтаж всех 20 опор, их пескоструйную очистку и покраску

В Казани на холме у памятника Вахитову восстановили освещение
Фото: предоставлено пресс-службой благоустройства Казани

На холме у памятника М. Вахитову вновь заработало наружное освещение. Фонари долгое время не функционировали, но в этом году проблему удалось решить. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Казани.

Работы включали демонтаж всех 20 опор, их пескоструйную очистку и покраску. После этого опоры вернули на место и установили 40 новых светодиодных светильников мощностью 40 Вт. Теперь территория будет лучше освещена, что создаст более комфортные условия для прогулок.

предоставлено пресс-службой благоустройства Казани

Также в казанских поселках установили 938 новых светильников по республиканской программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Татарстана».

Анастасия Фартыгина

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