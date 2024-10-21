В поселках Казани появилось 938 новых уличных фонарей

Фото: Динар Фатыхов

В казанских поселках установили 938 новых светильников по республиканской программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Татарстана». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



В 34 жилых массивах появились светодиодные энергосберегающие фонари, всего проложено 56 км СИП-кабелей в поселках:

Константиновка;

Кульсеитово;

Салмачи;

Мирный;

Вишневка;

Большие Клыки;

Брикетный;

Сухая Река;

Новое Юдино.

Однако работа еще не завершена: чтобы полностью обеспечить хорошее освещение на улицах всех поселков, необходимо установить еще 5 250 светоточек.



Напомним, в Казани планируют вложить более 10,3 млрд рублей в благоустройство городской территории в период с 2025 по 2027 год. Одна из проблем, с которой столкнулся город, — уличное освещение: низкая доля (около 10%) энергосберегающих светильников негативно сказывается на эффективности работы системы и увеличивает потребление электроэнергии.

Дарья Пузикова