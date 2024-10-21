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В поселках Казани появилось 938 новых уличных фонарей

16:17, 21.10.2024
В поселках Казани появилось 938 новых уличных фонарей
Фото: Динар Фатыхов

В казанских поселках установили 938 новых светильников по республиканской программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Татарстана». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В 34 жилых массивах появились светодиодные энергосберегающие фонари, всего проложено 56 км СИП-кабелей в поселках:

  • Константиновка;
  • Кульсеитово;
  • Салмачи;
  • Мирный;
  • Вишневка;
  • Большие Клыки;
  • Брикетный;
  • Сухая Река;
  • Новое Юдино.

Однако работа еще не завершена: чтобы полностью обеспечить хорошее освещение на улицах всех поселков, необходимо установить еще 5 250 светоточек.

Напомним, в Казани планируют вложить более 10,3 млрд рублей в благоустройство городской территории в период с 2025 по 2027 год. Одна из проблем, с которой столкнулся город, — уличное освещение: низкая доля (около 10%) энергосберегающих светильников негативно сказывается на эффективности работы системы и увеличивает потребление электроэнергии.

    Дарья Пузикова

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