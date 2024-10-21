В поселках Казани появилось 938 новых уличных фонарей
В казанских поселках установили 938 новых светильников по республиканской программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Татарстана». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В 34 жилых массивах появились светодиодные энергосберегающие фонари, всего проложено 56 км СИП-кабелей в поселках:
- Константиновка;
- Кульсеитово;
- Салмачи;
- Мирный;
- Вишневка;
- Большие Клыки;
- Брикетный;
- Сухая Река;
- Новое Юдино.
Однако работа еще не завершена: чтобы полностью обеспечить хорошее освещение на улицах всех поселков, необходимо установить еще 5 250 светоточек.
Напомним, в Казани планируют вложить более 10,3 млрд рублей в благоустройство городской территории в период с 2025 по 2027 год. Одна из проблем, с которой столкнулся город, — уличное освещение: низкая доля (около 10%) энергосберегающих светильников негативно сказывается на эффективности работы системы и увеличивает потребление электроэнергии.
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