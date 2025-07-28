В Казанском зооботсаду вылупились семь птенцов павлинов

По информации зооботсада, трое птенцов были успешно выведены в инкубаторе, а остальные четверо обнаружены в гнезде

Фото: Реальное время

В Казанском зооботсаду радостная новость: на свет появились семь птенцов павлинов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале учреждения.

По информации зооботсада, трое птенцов были успешно выведены в инкубаторе, а остальные четверо обнаружены в гнезде, где за ними присматривала самка.

Новорожденные павлины отличаются короткими лапами и имеют золотисто-коричневый окрас. Пока определить пол птенцов не представляется возможным.

Сотрудники зооботсада отмечают, что к двум-трем годам самцы павлинов приобретут характерный темный окрас и обзаведутся длинными хвостами, которыми славятся эти птицы.

24 июня в Казанском зооботсаду у пары зебр Ромаки и Вики родился детеныш — девочка.

Рената Валеева