В Казанском зооботсаду вылупились семь птенцов павлинов
По информации зооботсада, трое птенцов были успешно выведены в инкубаторе, а остальные четверо обнаружены в гнезде
В Казанском зооботсаду радостная новость: на свет появились семь птенцов павлинов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале учреждения.
По информации зооботсада, трое птенцов были успешно выведены в инкубаторе, а остальные четверо обнаружены в гнезде, где за ними присматривала самка.
Новорожденные павлины отличаются короткими лапами и имеют золотисто-коричневый окрас. Пока определить пол птенцов не представляется возможным.
Сотрудники зооботсада отмечают, что к двум-трем годам самцы павлинов приобретут характерный темный окрас и обзаведутся длинными хвостами, которыми славятся эти птицы.
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