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Против главреда «Дождя»* Тихона Дзядко* возбудили уголовное дело

16:15, 18.07.2025

Причина — нарушение закона об иноагентах и распространение фейков

За фейки и неисполнение обязанностей иноагента уголовное дело завели против главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко*. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также уголовные дела завели в отношении ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе* и журналистки Валерии Ратниковой*.

Следователи рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе* и Ратниковой* в розыск.

Дарья Сайфиева
Справка

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

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