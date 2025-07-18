Против главреда «Дождя»* Тихона Дзядко* возбудили уголовное дело
Причина — нарушение закона об иноагентах и распространение фейков
За фейки и неисполнение обязанностей иноагента уголовное дело завели против главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко*. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также уголовные дела завели в отношении ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе* и журналистки Валерии Ратниковой*.
Следователи рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе* и Ратниковой* в розыск.
Справка
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
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