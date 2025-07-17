В Нижнекамском районе Татарстана изменят границы сельских поселений для создания промышленных объектов

Депутаты Госсовета Татарстана поддержали просьбу Нижнекамского района об изменении границ сельских поселений для создания двух промышленных объектов. С такой инициативой выступил глава района Радмир Беляев.

Пересмотр границ необходим для развития производственного кластера по выпуску продукции синтеза и переработки ПАО «Татнефть» и международного логистического хаба. «Это будет крупнейший в России центр хранения металла», — пояснил Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Скорректировать предлагают границы Нижнекамска, а также Афанасьевского и Простинского сельских поселений.

Напомним, международный производственно-логистический хаб на базе грузового речного порта потребует инвестиций в размере 17 млрд рублей. Проект, реализуемый АО «Набережночелнинский трубный завод «ТЕМПО», рассчитан на период с 2024 по 2034 год.



Галия Гарифуллина