В Нижнекамском районе Татарстана изменят границы сельских поселений для создания промышленных объектов
Депутаты Госсовета Татарстана поддержали просьбу Нижнекамского района об изменении границ сельских поселений для создания двух промышленных объектов. С такой инициативой выступил глава района Радмир Беляев.
Пересмотр границ необходим для развития производственного кластера по выпуску продукции синтеза и переработки ПАО «Татнефть» и международного логистического хаба. «Это будет крупнейший в России центр хранения металла», — пояснил Радмир Беляев в своем телеграм-канале.
Скорректировать предлагают границы Нижнекамска, а также Афанасьевского и Простинского сельских поселений.
Напомним, международный производственно-логистический хаб на базе грузового речного порта потребует инвестиций в размере 17 млрд рублей. Проект, реализуемый АО «Набережночелнинский трубный завод «ТЕМПО», рассчитан на период с 2024 по 2034 год.
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