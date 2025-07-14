В Альметьевском районе назначен новый заместитель руководителя исполкома
В администрации Альметьевского муниципального района произошло новое кадровое назначение, о котором сообщили в пресс-службе ведомства. Заместителем руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района с 11 июля назначен Ильвир Габдуллин.
Об этом на общегородском совещании объявила руководитель исполнительного комитета района Гюзель Хабутдинова.
Она представила нового члена команды, подчеркнув важность предстоящих задач.
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