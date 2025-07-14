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В Альметьевском районе назначен новый заместитель руководителя исполкома

10:59, 14.07.2025
В Альметьевском районе назначен новый заместитель руководителя исполкома
Фото: предоставлено пресс-службой Альметьевского района

В администрации Альметьевского муниципального района произошло новое кадровое назначение, о котором сообщили в пресс-службе ведомства. Заместителем руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района с 11 июля назначен Ильвир Габдуллин.

Об этом на общегородском совещании объявила руководитель исполнительного комитета района Гюзель Хабутдинова.

Она представила нового члена команды, подчеркнув важность предстоящих задач.

Рената Валеева

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