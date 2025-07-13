В России стартовал второй конкурс для медиа о креативных индустриях

К участию допустят журналистов печатных и онлайн-СМИ, крупных блогеров, студенческие медиацентры, продюсерские группы колледжей и проектные центры

Фото: Михаил Захаров

Федерация креативных индустрий объявила старт второго Всероссийского конкурса «Креативные индустрии: журналистский взгляд». Организаторы примут конкурсные материалы с января по декабрь 2025 года. Итоги подведут в первом квартале 2026 года. К участию допустят журналистов печатных и онлайн-СМИ, крупных блогеров, студенческие медиацентры, продюсерские группы колледжей и проектные центры, которые работают в сфере креативных индустрий. Участники смогут подать текстовые материалы — информационные, аналитические и художественно-публицистические. Кроме текстов, жюри рассмотрит видеоблоги, короткие вертикальные видео, новостные сюжеты, программы и аудиоподкасты.

В этом году организаторы расширили перечень номинаций. Точные категории и критерии оценки не раскрываются, но оргкомитет сообщает, что конкурс направлен на поддержку авторов, которые формируют общественное представление о креативных индустриях.

Первый конкурс прошел в 2024 году. В нем участвовали журналисты федеральных и региональных изданий. Победили авторы из «Российской газеты», DEL’ARTE Magazine и журнала «Позитивные изменения». Жюри включало представителей Ассоциации союзов писателей и издателей, Российского книжного союза, фонда «Креативные практики», факультета журналистики МГУ, издательства «Альпина Паблишер» и других. Церемонию награждения провели на Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению экспертов, конкурсы такого формата помогают продвигать тематику креативных индустрий, делать ее доступной и понятной широкой аудитории. Представители организаторов подчеркивают, что в России до сих пор не сформированы четкие ориентиры и правила в этом секторе, поэтому особенно важно говорить о нем на разных медиаплатформах. Конкурс позиционируется как инструмент, способный привлечь внимание к теме и поддержать медиа, работающие с новыми экономическими и культурными форматами.

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Екатерина Петрова