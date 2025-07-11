Росстат зафиксировал рост цен на лекарства на 0,8%

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В июне 2025 года цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в России выросли в среднем на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это следует из данных Росстата.

— Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +0,8%, — говорится в сообщении ведомства.

Среди препаратов, показавших наибольший рост цен: валосердин подорожал на 2,2%, меновазин — на 1,8%, канефрон Н, левомеколь и лизобакт — на 1,6%, граммидин — на 1,5%, нафазолин — на 1,4%, троксерутин — на 1,3%, гепариновая мазь, корвалол, мирамистин — на 1,2%, таурин — на 1%, йод — на 0,9%. При этом кардиомагнил подешевел на 0,7%.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Лекарства из перечня ЖНВЛП в июне в среднем подорожали на 0,4% по сравнению с маем. В частности, верошпирон подорожал на 1,6%, натрия хлорид — на 1,5%, хлоргексидин и эналаприл — на 0,7%, аскорбиновая кислота, но-шпа и супрастин — на 0,6%, беталок 30К, лоперамид, омепразол, панкреатин и салициловая кислота — на 0,5%. Парацетамол, напротив, подешевел на 0,5%.

Росстат также отметил рост цен на медицинские товары и перевязочные материалы: бинты подорожали на 0,8%, корригирующие очки — на 0,7%, шприцы одноразовые — на 0,5%.

ФАС сообщила о согласовании снижения цены на первый отечественный дженерик «Респикомб эйр», предназначенный для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей.

Рената Валеева