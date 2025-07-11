В Дагестане арестован директор ЖКХ из-за массового отравления питьевой водой

Число отравившихся превысило 370 человек

Фото: Максим Платонов

Суд арестовал директора муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Марагарамкентского района Дагестана, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после вспышки острой кишечной инфекции в пяти селах муниципалитета. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике в своем телеграм-канале.

— По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального района «Магарамкентский район» в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября 2025 года, — говорится в сообщении ведомства.

7 июля поступила информация о массовых случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент Магарамкентского района. Первоначально в Магарамкентскую ЦРБ обратились 110 местных жителей, у 18 человек была диагностирована острая кишечная инфекция легкой и средней степени тяжести, в том числе у детей в возрасте от 3 до 14 лет. У госпитализированных был обнаружен возбудитель дизентерии.

По последним данным, число отравившихся питьевой водой превысило 370 человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предварительной причиной заболевания, по данным регионального управления Роспотребнадзора, является употребление питьевой воды из водоисточника «Джепельский», расположенного в 14 км от села Магарамкент.



Рената Валеева