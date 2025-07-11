В Дагестане арестован директор ЖКХ из-за массового отравления питьевой водой
Число отравившихся превысило 370 человек
Суд арестовал директора муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Марагарамкентского района Дагестана, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после вспышки острой кишечной инфекции в пяти селах муниципалитета. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике в своем телеграм-канале.
— По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального района «Магарамкентский район» в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября 2025 года, — говорится в сообщении ведомства.
7 июля поступила информация о массовых случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент Магарамкентского района. Первоначально в Магарамкентскую ЦРБ обратились 110 местных жителей, у 18 человек была диагностирована острая кишечная инфекция легкой и средней степени тяжести, в том числе у детей в возрасте от 3 до 14 лет. У госпитализированных был обнаружен возбудитель дизентерии.
По последним данным, число отравившихся питьевой водой превысило 370 человек.
Предварительной причиной заболевания, по данным регионального управления Роспотребнадзора, является употребление питьевой воды из водоисточника «Джепельский», расположенного в 14 км от села Магарамкент.
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