Мачтовый факел «Нижнекамскнефтехима» могут временно перевести на интенсивный режим работы

На предприятии «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) возможно кратковременное усиление работы мачтового факела. Это связано с плановым изменением режима службы оборудования, о чем сообщила администрация Нижнекамска в своем официальном телеграм-канале.

По информации городских властей, вывод избытков углеводородного сырья на факел является штатной процедурой, направленной на обеспечение безопасности. Данная мера также предусмотрена технологическим регламентом предприятия.

Отмечено, что в период возможного усиления работы факела качество воздуха будет постоянно мониториться аккредитованными лабораториями.

Рената Валеева