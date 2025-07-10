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Мачтовый факел «Нижнекамскнефтехима» могут временно перевести на интенсивный режим работы

18:45, 10.07.2025

На предприятии «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) возможно кратковременное усиление работы мачтового факела. Это связано с плановым изменением режима службы оборудования, о чем сообщила администрация Нижнекамска в своем официальном телеграм-канале.

По информации городских властей, вывод избытков углеводородного сырья на факел является штатной процедурой, направленной на обеспечение безопасности. Данная мера также предусмотрена технологическим регламентом предприятия.

Отмечено, что в период возможного усиления работы факела качество воздуха будет постоянно мониториться аккредитованными лабораториями.

Рената Валеева

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