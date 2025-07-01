Генпрокуратура России передала дело о теракте в «Крокусе» в суд

Фото: Максим Платонов

Генпрокуратура России направила в 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело против 19 человек, обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов, пишет ТАСС.

По словам Трунова, 30 июня 2025 года прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь дело будет рассматриваться по существу. Адвокаты потерпевших планируют подать иски о возмещении ущерба к обвиняемым в теракте.

Напомним, что в результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

