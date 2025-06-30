Россия и КНДР расширят культурное сотрудничество на 2025—2027 годы

Минкульт России и КНДР подписали план сотрудничества на ближайшие три года, с 2025 по 2027 год. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем telegram-канале.

— Подписали План культурного сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Корейской Народно-Демократической Республики, — написала она.

Документ включает совместные инициативы, направленные на развитие культурных связей и укрепление гуманитарного партнерства между двумя странами. Одним из ключевых мероприятий станет выставка произведений искусства Творческого объединения «Мансудэ», которая пройдет с 18 августа по 17 сентября 2025 года во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

В ответ на это Россия организует в Пхеньяне серию культурных мероприятий, посвященных русскому языку и культуре многонационального народа России. В программе запланированы выступления Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, Московского государственного академического театра танца «Гжель», а также фотовыставка «Россия» и мастер-классы.

— Уверена, что сегодняшнее подписание межведомственной программы сотрудничества будет способствовать успешной реализации уже запланированных и перспективных мероприятий, — заключила Любимова.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын 24 июня торжественно открыл масштабную прибрежную туристическую зону на Кальмасском полуострове в городе Вонсан.



Анастасия Фартыгина