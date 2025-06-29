Артем Силкин выпустит книгу о гастрономии Поволжья — «Кухня волжских пароходов»

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» рассказал о творческих планах до конца года

Фото: Динар Фатыхов

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин рассказал журналисту «Реального времени» о планах выпустить книгу — сборник рецептов «Кухня волжских пароходов». С его слов, это неизвестная область исследования, однако обладающая большим потенциалом.

— Нам, живущим на Волге, пора бы разобраться, что ели люди на пароходах, теплоходах в XIX-XX столетии. Тема очень интересная. Надеюсь, что получится дойти к изданию в этом году, — отметил Силкин.

Вместе с тем в июле на Острове пройдут выборы «Губернатора Волги». Силкин заметил, что будет баллотироваться, а в голосовании смогут принять участие все гости события.

Дмитрий Зайцев