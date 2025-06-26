Доля российских компаний, заявивших об ухудшении своего состояния, достигла максимума

В 2025 году доля российских компаний, заявивших об ухудшении своего состояния, достигла максимума за последние четыре года — 34%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Яков и партнеры».

Для сравнения, в 2022 году об ухудшении состояния говорили 24% респондентов, в 2023-м — 11%, а в 2024-м — 16%. При этом остальные 66% генеральных директоров отметили улучшение или сохранение экономической ситуации в своих компаниях.

Наибольшее снижение оптимизма зафиксировано среди капиталоемких отраслей — горнодобывающей промышленности, тяжелой промышленности, нефтегазового сектора, химпрома, энергетики и транспорта. В то же время улучшение ожиданий наблюдается у IT-компаний, предприятий розничной торговли, производителей потребительских товаров и в сфере здравоохранения.

Отраслевые настроения нашли отражение и в инвестиционных планах. Так, о полной приостановке всех инвестиционных проектов чаще всего заявляли предприятия транспорта и логистики (29%), нефтегазовой, химической отраслей и энергетики (22%), а также горнодобывающей промышленности и тяжелой промышленности (15%). Частично заморозили проекты организации здравоохранения (43%) и IT-компании (40%). Наиболее стабильными оказались банки и финансовые компании — 89% из них завершают действующие проекты.

Важным изменением в 2025 году стало и иное восприятие рисков компаниями. Геополитика и внешнеэкономические ограничения перестали быть ключевыми угрозами. В частности, только 20% опрошенных гендиректоров в июне 2025-го назвали внешнеторговые запреты острой проблемой, тогда как в декабре 2022-го таких было 63%.

Наибольшую тревогу сейчас вызывают нехватка квалифицированных кадров, рост стоимости капитала и повышение процентных ставок. Чаще всего нехватка кадров ощущается в IT-сфере (30%), среди квалифицированных рабочих (24%), операторов оборудования, сборщиков и водителей (23%), а также инженеров (22%).

Кроме того, приоритеты бизнеса на ближайшие полгода изменились. Как и в 2022 году, 43% компаний планируют сокращать расходы (против 40% три года назад), 38% намерены увеличить производство (31% в 2024-м), 33% — выйти на новые сегменты рынка, а 20% — на новые рынки.

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Рената Валеева