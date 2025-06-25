За сутки потушены 39 лесных пожаров в 11 регионах страны

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки пожарным удалось локализовать и ликвидировать 39 лесных пожаров, охвативших 11 регионов страны. Несмотря на достигнутые успехи, оперативные службы продолжают бороться с огнем, проводя работы по тушению 107 лесных пожаров на территории 8 субъектов Российской Федерации.

В тушении пожаров участвовали 3 354 человека личного состава, которым помогали 405 единиц наземной техники и 33 воздушных судна. Особую роль в мониторинге и оперативном реагировании сыграла авиация: на воздушном патрулировании лесопожарной обстановки было задействовано 69 воздушных судов.

С целью стабилизации ситуации в наиболее пострадавших районах на территории Забайкальского края и Бурятии были направлены дополнительные силы. 1 079 работников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов присоединились к борьбе с огнем, оказывая существенную помощь местным службам.

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах России. Кроме того, особый противопожарный режим действует в 45 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 субъектах страны.

Отмечается высокая оперативность действий пожарных: с начала текущего года 73% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения.

Рената Валеева