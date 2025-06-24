РПЦ поддержала идею постного меню в сети «Вкусно — и точка»

Фото: Максим Платонов

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» планирует ввести постное и халяльное меню, что вызвало положительную реакцию в Русской православной церкви. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что это решение отвечает запросам общества, сообщает РИА «Новости».

— Очень хорошо, что «Вкусно — и точка» озаботилась проблемой постного меню. Это, как представляется, является реакцией на общественный запрос. Многие люди хотят поститься, и нет ничего плохого в том, что новое меню популярной сети будет этому содействовать, — подчеркнул Кипшидзе

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Русской православной церкви существуют четыре многодневных поста: Великий, Рождественский, Успенский и Петров. Во время этих постов верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов. Кроме того, есть однодневные посты по средам и пятницам. Священники рекомендуют мирянам консультироваться с духовенством, чтобы определить свою меру поста.



Анастасия Фартыгина