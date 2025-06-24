Россия введет экспериментальные правила для безвизовых туристов: регистрация через приложение

Фото: Мария Зверева

С 30 июня Россия начинает эксперимент по упрощению въезда для безвизовых иностранцев и лиц без гражданства. Новые правила будут действовать в течение года и предполагают предварительную электронную регистрацию через мобильное приложение «ruID».

Граждане стран с безвизовым режимом, включая Казахстан, должны зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации перед поездкой. Заявление о въезде можно подать через «ruID», но делать это нужно заранее — не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 72 часа до отправления. В экстренных случаях, таких как болезнь или смерть родственника, срок подачи заявления сокращается до 4 часов, но необходимо представить подтверждающие документы.

Посольство России в Казахстане уточняет, что новая процедура регистрации не изменяет безвизовый режим между Россией и Казахстаном. Заполнение заявления является добровольным. В нем нужно указать страну выезда, цель поездки, даты и регионы посещения, а также данные лиц, сопровождающих детей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Через приложение «ruID» можно будет сдать биометрические данные: сделать фото лица и паспорта, записать голос. Если биометрия уже была предоставлена в России, заявление можно подать через «Госуслуги» с указанием данных поездки и селфи.

На границе туристам нужно будет предъявить паспорт, данные которого указаны в заявлении. В течение 10 дней после въезда необходимо завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС) в отделении банка.

Напомним, что в России планируют увеличить срок пребывания для иностранцев, использующих электронную визу, до 30 дней. Также рассматривается возможность многократного использования таких виз.



Анастасия Фартыгина