Власти Татарстана закупят новые автомобили скорой помощи на 56 млн рублей

Девять АСМП распределят по городам и районам республики

Фото: Максим Платонов

Государственное автономное учреждение Республики Татарстан «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан» опубликовало тендер на приобретение девяти автомобилей скорой медицинской помощи.

Согласно техническому заданию, четыре автомобиля предназначены для ГАУЗ «ССМП» Казани, один автомобиль для ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ», один автомобиль для ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ», два автомобиля для ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» и один автомобиль для ГАУЗ «Сабинская ЦРБ».

Начальная цена контракта составляет 56 933 919,99 рубля. Поставки автомобилей скорой медицинской помощи и сопутствующего оборудования должны быть осуществлены не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора.

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Дмитрий Зайцев