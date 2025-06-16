Израиль не исключает возможности устранения верховного лидера Ирана

Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал ABC News.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на вопрос журналистов о возможности атаки на аятоллу, не дал прямого ответа, однако заявил, что устранение верховного лидера Ирана, по его мнению, приведет к прекращению боевых действий, а не к их эскалации.

— Я не буду вдаваться в подробности, но мы нацелились на их ведущих ученых-атомщиков, — заявил Нетаньяху, косвенно подтверждая возможность проведения операций против высокопоставленных иранских деятелей.

При этом он подчеркнул, что Израиль «делает то, что должен».

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», нацеленную на объекты ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первоначальные удары были направлены на иранские ядерные объекты. В ответ Тегеран произвел запуск сотен ракет, после чего израильская авиация продолжила нанесение ударов по целям на иранской территории.

Рената Валеева