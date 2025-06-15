По меньшей мере 14 иранских ученых-атомщиков погибли в результате израильских ударов

Агентство Reuters сообщило о гибели как минимум 14 иранских ученых, работающих в атомной сфере, в результате израильских ударов, нанесенных в рамках операции «Восстающий лев». Источники агентства утверждают, что часть ученых стала жертвами взрывов заминированных автомобилей, пишет ТАСС.

Израиль начал операцию «Восстающий лев» в ночь на 13 июня, нацелившись на объекты иранской ядерной программы. В ответ Иран нанес ответные удары. В последующие дни, 14 и 15 июня, произошла серия взаимных обстрелов. Обе стороны подтвердили потери и повреждения инфраструктуры, но заявили об ограниченном масштабе ущерба.

Сегодня ночью Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. По последним данным, погибли пять человек, еще 195 пострадали. Поврежден нефтеперерабатывающий завод. Для атаки Иран использовал баллистические и как минимум одну гиперзвуковую ракету. Израиль в ответ нанес удары по Тегерану. Повреждены два нефтехранилища, а также инфраструктура Минобороны и штаб-квартира ядерного проекта SPND.

Рената Валеева