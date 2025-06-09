Мединский — о делегации Украины: «В прошлый раз они были самостоятельны и свободны»

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации. В интервью RT он сообщил, что хотя члены делегации могут принимать некоторые решения, для серьезных вопросов им нужно «посовещаться с советом директоров».

Мединский подчеркнул, что во время переговоров в 2025 году члены украинской делегации выглядели нервными и постоянно следили друг за другом.

— Такое ощущение, что они следят друг за другом, — добавил он.

По его мнению, в 2022 году украинские представители были более самостоятельными и свободными в своих действиях.

Напомним, в Стамбуле завершились переговоры между делегациями России и Украины, продолжавшиеся более часа и проходившие на русском языке. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сделал ряд заявлений, касающихся обмена телами погибших солдат, проекта меморандума об условиях завершения конфликта и ситуации с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина