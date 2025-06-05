Жительница Набережных Челнов предстанет перед судом за нападение на полицейских

Фото: Ринат Назметдинов

Следком России по Татарстану направил в суд уголовное дело в отношении жительницы Набережных Челнов, обвиняемой в применении насилия в отношении представителей власти. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 5 апреля 2025 года в поселке ЗЯБ.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нарушала общественный порядок в подъезде жилого дома.

Прибывшим на место сотрудникам полиции она оказала активное сопротивление, применив физическую силу к двум полицейским. Кроме того, обвиняемая замахнулась двумя ножами на третьего стража порядка, однако ее действия были своевременно пресечены.

Рената Валеева