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Из Нижнекамска стартуют прямые рейсы в Сургут

13:57, 04.06.2025
Из Нижнекамска стартуют прямые рейсы в Сургут
Фото: Максим Платонов

Из Нижнекамска открываются прямые авиарейсы в Сургут. Полеты будут выполняться раз в неделю, по четвергам, на самолетах Boeing 737-500.

Уже можно приобрести билеты на новые рейсы, сообщили в пресс-службе аэропорта «Бегишево».

Напомним, что Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Бегишево и выявила факт овербукинга на рейсе Нижнекамск — Москва в феврале 2025 года.

Анастасия Фартыгина

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