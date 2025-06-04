Из Нижнекамска стартуют прямые рейсы в Сургут
Из Нижнекамска открываются прямые авиарейсы в Сургут. Полеты будут выполняться раз в неделю, по четвергам, на самолетах Boeing 737-500.
Уже можно приобрести билеты на новые рейсы, сообщили в пресс-службе аэропорта «Бегишево».
Напомним, что Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Бегишево и выявила факт овербукинга на рейсе Нижнекамск — Москва в феврале 2025 года.
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