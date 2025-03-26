Бастрыкин предложил ввести обязательное чипирование домашних животных
Председатель Следкома Александр Бастрыкин выступил с инициативой ввести обязательное чипирование домашних животных из-за роста случаев нападений собак на людей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
В частности, предложено:
- ввести обязательный учет и маркирование (чипирование) домашних животных;
- установить повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях;
- исключить возможность возвращения бездомных животных, в отношении которых применялась программа «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск», в места их обитания;
- переформатировать систему мест содержания безнадзорных животных с акцентом на деятельность негосударственных приютов и разработкой программы мер их системной поддержки;
- усилить контроль за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков.
В этом году уже зафиксировали случаи нападения собак, в том числе на детей, в различных регионах страны, среди них Татарстан, Бурятия и Краснодарский край.
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