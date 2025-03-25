В Татарстане восстановили 10 мусульманских объектов за 2,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

За последние пять лет в Татарстане завершили реставрацию десяти мусульманских объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ОКН.

Общая сумма инвестиций в восстановление составила более 2,2 млрд рублей. Эти средства поступили как из федерального и республиканского бюджетов, так и от меценатов и благотворителей — жителей и бизнесменов региона.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В 2020 году была восстановлена Азимовская мечеть в Казани и мечеть в селе Береске Атнинского района.

В 2021 году спасли деревянную мечеть в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района.

В 2022 году отреставрировали корпус медресе «Мухаммадия» в Казани. Теперь он используется для образовательной деятельности. Также завершилась реставрация медресе «Марджания», где размещаются сотрудники Болгарской исламской академии.

В 2023 году проводились кровельные работы на Бурнаевской и Голубой мечетях в Казани.

В 2024 году реставрация коснулась сразу трех объектов: Ново-Слободской мечети на улице Гафури, мечети Ново-Слободской на улице Меховщиков и мечети Марджани.

Работы по восстановлению религиозных объектов продолжатся и в этом году. В частности, завершается реставрация одной из старейших мечетей в селе Маскара Кукморского района и деревянной мечети в селе Айбаш Высокогорского района. Торжественные мероприятия по этому поводу запланированы на лето 2025 года.

Анастасия Фартыгина