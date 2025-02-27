Двукратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми в их доме

В возрасте 95 лет скончался американский актер, двухкратный лауреат премий «Оскар» и BAFTA Джин Хэкмен. Его вместе с его женой обнаружили мертвыми в их доме, сообщает американская газета Santa Fe New Mexican.

— Легендарный актер, двухкратный обладатель премии «Оскар», писатель Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в Санта-Фе, — отмечает издание.

Смерть актера подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза. Он заявил, что вместе с супругами также обнаружили тело их собаки.

При этом в полиции не могут назвать точную причину смерти актера и его жены. Однако, по версии органов, насильственный характер смерти отсутствует.

Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум».

Елизавета Пуншева