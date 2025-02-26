Продажи биографий Пушкина увеличились в пять раз после выхода фильма «Пророк»

Особенно популярной оказалась книга Юрия Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя»

Фильм Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» получил разнополярные отзывы, но несмотря на это, стал катализатором роста интереса к биографии и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. В первую неделю после премьеры, с 14 по 20 февраля, продажи книг о Пушкине увеличились в пять раз. В федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» зафиксирован рост продаж биографий писателя. Особенно популярной оказалась книга Юрия Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя», которая стала самой продаваемой в этот период. В сервисе электронных книг «Литрес» также наблюдается рост интереса к Пушкину, с увеличением числа поисковых запросов на 10% по сравнению с неделей до премьеры.

Издательство АСТ также подтвердило рост продаж биографий писателя. Книга Лотмана, изданная в серии «Эксклюзивная классика», продемонстрировала рост почти в четыре раза, а биография «Пушкин» Ионы Ризнич показала рост в 4,2 раза. В общем после премьеры фильма продажи произведений Пушкина в бумажной версии увеличились на 1,5 раза по всем каналам сбыта, включая книжные магазины и маркетплейсы. В «Читай-городе» продажи произведений писателя выросли в 2,5 раза, и наибольшим спросом пользовались такие произведения, как «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» и «Дубровский».

В топах продаж и запросов на «Литрес» также наблюдается похожая картина. На первом месте среди самых популярных произведений Пушкина в сервисе оказалась «Капитанская дочка», на втором — «Евгений Онегин», а на третьем месте по количеству бесплатных взятий — аудиоверсия «Евгения Онегина» в исполнении Михаила Горевого.

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Екатерина Петрова