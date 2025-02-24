Консервативный блок Германии победил на выборах в Бундестаг

Фото: Максим Платонов

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на досрочных выборах в Бундестаг, получив 28,6% голосов. Об этом сообщили в ТАСС.

На втором месте оказалась партия «Альтернатива для Германии», которая впервые в своей истории набрала 20,8% голосов, удвоив свои результаты по сравнению с выборами 2021 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, заняла третье место с 16,4% — это самый низкий результат в истории партии.

Также в парламент прошли «Зеленые» с 11,6% и Левая партия с 8,8%. Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия (СвДП) не смогли преодолеть 5%-ный барьер, набрав 4,9% и 4,3% голосов соответственно.

В новом составе Бундестага ХДС/ХСС получит 208 мест, «Альтернатива для Германии» — 151 место, СДПГ — 121 место, «Зеленые» — 85 мест, а Левая партия — 64 места. Один депутат будет беспартийным.

Теперь ХДС/ХСС должны провести зондирующие переговоры с другими партиями для формирования новой правящей коалиции. Наиболее вероятной является большая коалиция с СДПГ, так как другие партии, включая «Альтернативу для Германии» и Левую партию, отказываются сотрудничать. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о намерении сформировать правительство до католической Пасхи.

В то же время Кристиан Линднер, председатель СвДП и экс-министр финансов, объявил о своем уходе из политики после неудачи своей партии на выборах.

Анастасия Фартыгина