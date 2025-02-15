Сегодня в Татарстане местами ожидается умеренный снег и до -10 градусов

На дорогах гололедица, днем местами возможно образование снежных заносов

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Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем ожидается небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица, днем местами образование снежных заносов.

В Казани ожидается от -6 до -8 градусов. Прогнозируется снег, в отдельных районах метель.

Галия Гарифуллина