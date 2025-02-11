Израиль пригрозил возобновлением боев в Газе, если ХАМАС не освободит заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников до полудня 15 февраля. Его слова передает ТАСС.
Об этом стало известно по итогам четырехчасового заседания военно-политического кабинета с участием ключевых министров. Заявление премьер-министра распространила канцелярия главы правительства.
— Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и Армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС, — заявил Нетаньяху.
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