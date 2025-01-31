Федеральный эксперт: «На дорогах должно стать более безопасно»

Фото: Динар Фатыхов

Федеральный эксперт подчеркнул, что на дорогах должно стать безопаснее. Рост цен же продиктован факторами, не связанными с мигрантами. Татарстан не станет исключением, и пассажиры не почувствуют негативных последствий. Об этом сообщили в «Новостях Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее в Татарстане запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Запрет на прием таких работников будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Василий Федосеенков, водитель с семилетним стажем, рассказал, что труд таксиста тяжелый и не слишком доходный. Почти половина заработка уходит на обслуживание машины. Средняя зарплата таксистов в Казани составляет 85 тыс. рублей.

Запрет на работу мигрантов может повлиять на рынок такси. Некоторые эксперты предполагают, что цены на услуги могут вырасти из-за нехватки водителей. Сейчас поездка с одного конца города в другой стоит примерно 750 рублей, и это не в час пик.

Водители, которые сейчас работают в других местах, могут вернуться в сферу такси, если заработок вырастет. Пассажиры, по мнению экспертов, не сильно пострадают от возможного роста цен, так как многие из них и так оставляют чаевые водителям.

Минтранс Татарстана планирует создать специальное управление для регулирования сферы такси. Это позволит уделить более пристальное внимание работе перевозчиков и повысить качество услуг.



Анастасия Фартыгина