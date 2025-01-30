Прямое железнодорожное сообщение Казань — Уфа сочли нецелесообразным

Фото: Максим Платонов

Представители Куйбышевской железной дороги пришли к выводу, что запуск прямого железнодорожного маршрута между Казанью и Уфой нецелесообразен с экономической точки зрения. Начальник филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев сообщил, что время в пути на поезде составит около 15 часов, тогда как на автомобиле этот маршрут можно преодолеть всего за 5-6 часов.

По словам Дмитриева, существующий альтернативный маршрут через Ульяновск требует около 21 часа в пути, что также ставит под сомнение конкурентоспособность железнодорожного сообщения. В условиях, когда автомобильный транспорт предлагает значительно более быстрое передвижение, спрос на поездки на поезде остается низким.

Тем не менее начальник филиала ОАО «РЖД» выразил надежду на возможность дальнейшей проработки проектов по соединению столиц субъектов России. Он подчеркнул, что прямое сообщение между Казанью и Уфой могло бы улучшить транспортную доступность, однако текущая протяженность маршрута и время в пути не позволяют этому варианту быть привлекательным для пассажиров.

В качестве альтернативы предложено использовать пересадку в Ульяновске, где уже курсирует поезд из Уфы в Москву. Пассажиры смогут сделать пересадку и продолжить путь в Казань, однако это также увеличивает общее время в пути.

Напомним, что в ПФО планируют строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Самару, Тольятти, Ульяновск, Казань и другие города.



Анастасия Фартыгина