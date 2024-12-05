Драку студентов в Казани признали бытовым инцидентом без политической подоплеки

Минобрнауки России охарактеризовало массовую драку студентов, произошедшую 22 ноября у Казанского федерального университета, как «бытовой инцидент». В пресс-службе министерства подчеркнули, что конфликт не имеет политических мотивов и был оперативно урегулирован руководством вуза. Об этом сообщил РБК.



По информации МВД, потасовка началась с конфликта между двумя мужчинами и быстро переросла в массовую драку. В результате происшествия были задержаны участники конфликта. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК о применении насилия в отношении представителя власти, так как один из дерущихся оттолкнул полицейского.

В ответ на конфликт Казанский федеральный университет открыл три дополнительных пункта миграционного обслуживания для иностранных студентов, чтобы обеспечить им доступ к необходимым услугам. В университете обучаются более 860 граждан Ирана.

Напомним, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль конфликт, в результате которого задержали двух иранских студентов КФУ.



Анастасия Фартыгина