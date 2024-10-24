Супруге президента Турции Эмине Эрдоган показали мечеть «Аль-Марджани»

Сегодня в мечети «Аль-Марджани» муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и его заместитель Равиль хазрат Зуферов приняли супругу президента Турции Эмине Эрдоган, почетного гостя саммита БРИКС-2024. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Камиль хазрат ознакомил Эмине эфенди с архитектурой первой каменной мечети Казани. Перед саммитом здесь провели ремонт: фасады приобрели исторический барочный облик, восстановили декоративные элементы, окна и изделия из металла.

Эмине осмотрела обновленную мечеть, церемониальные залы, учебные классы, библиотеку и интерактивный музей об истории «Аль-Марджани» и ее знаменитых имамах, включая Шигабутдина Марджани, который служил здесь с 1850 по 1889 год.



В знак прощания Камиль хазрат подарил ей книгу Куръан «Казан басмасы» и научное издание «История ислама в России» на трех языках, выпущенное к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Мечеть «Кул Шариф» в эти дни принимала высоких гостей саммита БРИКС, среди которых были Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, делегации из Бангладеша и Шри-Ланки и др. В мечети их встречал первый заместитель муфтия Ильфар хазрат Хасанов.

Дарья Пузикова