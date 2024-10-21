Умер экс-солист британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно

Фото: Динар Фатыхов

Бывший солист культовой хеви-метал группы Iron Maiden Пол Ди’Анно скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ди’Анно был солистом Iron Maiden с 1978 по 1982 год. Он участвовал в записи дебютного альбома группы и последующего Killers. После ухода из коллектива музыкант продолжил карьеру с группами Battlezone и Killers, а также выпускал сольные альбомы.

С 2023 года он выступал в инвалидном кресле из-за серьезных проблем со здоровьем, но за полтора года дал более 100 концертов.

Недавно погиб 31-летний экс-вокалист поп-группы One Direction Лиам Пейн. Он скончался после падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе — столице Аргентины.

Олег Исаков