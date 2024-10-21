Поезд Деда Мороза снова не приедет в Казань

Фото: Реальное время

«Поезд Деда Мороза» отправится в путешествие по городам России уже 19 ноября. В рамках маршрута он посетит более 60 населенных пунктов, однако Казань не вошла в его программу. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Путь начнется в Тайшете Иркутской области, затем он заедет в города Сибири, Дальнего Востока и Урала, длина маршрута составит свыше 30 тыс. км.

В городах-остановках необычного поезда организуют анимационную программу. В больших городах она будет расширена: можно будет посетить сам поезд и представление в кукольном театре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Поезд Деда Мороза» — это совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. Внутри состава передвижная резиденция Деда Мороза с вагонами-приемной, праздничной программой, ресторанами и кукольным театром. Первый раз поезд встал на рельсы в 2021 году на 41 день.

Напомним, в прошлом году Дед Мороз также не приехал в Казань. Многие жители столицы Татарстана с населением в 1,4 млн человек были удивлены и даже расстроены, так как, не успев купить билеты на сказочные представления в прошлом году, надеялись наверстать упущенное. В декабре 2022 года поезд на перроне ж/д вокзала Казань-1 встречали более 600 юных казанцев с родителями. Еще почти 6 тыс. посетили мероприятие в течение дня.



Примерный маршрут «Поезда Деда Мороза 2024» можно посмотреть на карте. По нажатии на значок «отметка» в левом нижнем углу карты можно ее открыть и посмотреть все подписанные объекты и дороги.

Дарья Пузикова