В сторону села Сапуголи Лаишевского района образовалась четырехкилометровая пробка

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В сторону села Сапуголи Лаишевского района Татарстана на трассе Р-244 образовалась четырехкилометровая пробка.

Неудобства могут быть связаны с дорожными работами по правому, левому и среднему ряду. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Все ремонтные работы, о которых идет речь, ведутся в районе развязки, ведущей к Международному аэропорту «Казань».

Напомним, в Казани с 18 по 24 октября включительно на время подготовки и проведения саммита БРИКС перекроют часть улиц города.



Дарья Пузикова