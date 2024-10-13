В сторону села Сапуголи Лаишевского района образовалась четырехкилометровая пробка
В сторону села Сапуголи Лаишевского района Татарстана на трассе Р-244 образовалась четырехкилометровая пробка.
Неудобства могут быть связаны с дорожными работами по правому, левому и среднему ряду. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Все ремонтные работы, о которых идет речь, ведутся в районе развязки, ведущей к Международному аэропорту «Казань».
Напомним, в Казани с 18 по 24 октября включительно на время подготовки и проведения саммита БРИКС перекроют часть улиц города.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.