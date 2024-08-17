Сегодня в Казани прогнозируется до +22 градусов, без существенных осадков
Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.
Ветер северо-западный 6—11 м/с, днем местами порывами до 15 м/с.
В Татарстане же прогнозируется облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможна гроза. Ветер северо-западный 6—11 м/с, днем местами порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов.
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