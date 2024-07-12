В России появится новый короткий телефон доверия для психологической поддержки детей и родителей

Фото: Максим Платонов

В России создадут телефон доверия для психологической поддержки детей и родителей. Такое распоряжение дал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, сообщили в его пресс-службе.

— Вице-премьером была поддержана инициатива с оказанием экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Он поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по созданию короткого номера службы — 124, — отмечается в релизе.

Чернышенко поручил Министерству просвещения продолжить вместе с Минздравом, Минтрудом и регионами работу по профилактике социального сиротства.

— Важны качественные изменения во всех сферах: образовании, здравоохранении, культуре и спорте, социальной защите и безопасности. Это должны прочувствовать все российские семьи, — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в прошлом году на молодежный и детский телефоны доверия поступило порядка 30 тыс. звонков. Эта цифра с каждым годом увеличивается, и психологическая поддержка становится более востребованной.

