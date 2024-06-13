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Рустам Минниханов обсудил с главой «Автодора» сотрудничество в части развития сети автомобильных дорог

09:56, 13.06.2024
Рустам Минниханов обсудил с главой «Автодора» сотрудничество в части развития сети автомобильных дорог
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко. Встреча прошла в рабочем кабинете главы региона в Доме Правительства республики.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в части развития сети автомобильных дорог на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. Также стороны обсудили реализацию перспективных инвестиционных региональных проектов в области дорожного хозяйства.

Стоит подчеркнуть, что прошлая встреча Рустама Минниханова и главы «Автодора» прошла в конце прошлого года, на ней они встретили участников автопробега по трассе М-12.

Разиль Самигуллин

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