Рустам Минниханов обсудил с главой «Автодора» сотрудничество в части развития сети автомобильных дорог

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко. Встреча прошла в рабочем кабинете главы региона в Доме Правительства республики.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в части развития сети автомобильных дорог на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. Также стороны обсудили реализацию перспективных инвестиционных региональных проектов в области дорожного хозяйства.

Стоит подчеркнуть, что прошлая встреча Рустама Минниханова и главы «Автодора» прошла в конце прошлого года, на ней они встретили участников автопробега по трассе М-12.

Разиль Самигуллин