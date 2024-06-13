Рустам Минниханов обсудил с главой «Автодора» сотрудничество в части развития сети автомобильных дорог
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко. Встреча прошла в рабочем кабинете главы региона в Доме Правительства республики.
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в части развития сети автомобильных дорог на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. Также стороны обсудили реализацию перспективных инвестиционных региональных проектов в области дорожного хозяйства.
Стоит подчеркнуть, что прошлая встреча Рустама Минниханова и главы «Автодора» прошла в конце прошлого года, на ней они встретили участников автопробега по трассе М-12.
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