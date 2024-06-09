Число школьников из новых регионов России, которые хотят сдавать ЕГЭ, выросло в 2 раза

Фото: Максим Платонов

Количество школьников из новых регионов России, выбирающих сдачу экзамена в формате ЕГЭ, увеличилось в 2 раза. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Право не сдавать ЕГЭ у нас есть в Новороссии и Донбассе, в нескольких областях в прифронтовых зонах, но почему-то дети упорно хотят этот экзамен сдавать. Новороссия и Донбасс — в два раза увеличение по количеству желающих сдавать ЕГЭ по сравнению с прошлым годом, — заявил он.

Музаев добавил, что если количество желающих сдавать ЕГЭ будет расти и результаты будут хорошими, экзамен в новых регионах может стать обязательным.

— Мы отслеживаем уровень подготовки ребят в целом. Если в 2025—2026 годах мы будем видеть и будем уверены, что ЕГЭ будут сдавать наравне с такими же статистическими данными, какие имеют все регионы России, тогда да, — заверил он.

Вчера Анзор Музаев также заявил, что порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусматривает досмотра участников перед экзаменом.

Елизавета Пуншева